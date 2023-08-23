İHA Destekli Denetimlerde Hırsızlık Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) destekli denetimlerde, orta ve ağır hasarlı binalara girerek hırsızlık yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

HATAY'da polis ekiplerinin insansız hava aracı (İHA) destekli denetimlerinde, orta ve ağır hasarlı binalara girerek hırsızlık yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan orta ve ağır hasarlı binaları İHA desteğiyle denetlediği sırada 2 otomobille 5 kişinin hasarlı binaya girdiğini tespit etti. Apartmana operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık yapan İ.G., H.H.İ., A.A.İ., M.S. ve M.Z.yi, çaldıkları kapı, pencere ve doğal gaz petekleriyle birlikte suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.