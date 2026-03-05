Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında video konferans sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden sınır illerin valileri ile Güvenlik Toplantısı düzenledi. Vali Taşolar'ın da katıldığı toplantıda, sınır hattındaki illerin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile illerde yürütülen asayiş ve güvenlik tedbirleri ele alındı. İlgili birimlerin sahadaki uygulamaları değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Toplantıya, Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın yanı sıra Ağrı, Hakkari, Hatay, Kilis ve Van valileri de katılım sağladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı