Iğdır-Doğubayazıt Yolunda Koşan At ve Eşek Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Iğdır-Doğubayazıt Yolunda Koşan At ve Eşek Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gevro mevkiinde yolda seyir halindeki sürücüler, bir at ve eşeğin aniden yola çıkmasıyla zor anlar yaşadı. Neyse ki kazasız atlatılan olayda hayvanlar, daha sonra yol kenarına yönelerek otlamaya başladı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gevro mevkiinde sürüden ayrıldığı tahmin edilen bir at ve eşek, ana yola çıkarak uzun süre boyunca araçların arasında koşmaya başladı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gevro mevkiinde yolda seyir halinde olan sürücüler, karşılarında bir anda bir at ve eşeği görünce zor anlar yaşadı. Özellikle yoğun araç trafiğinin olduğu saatlerde yolda koşan at ve eşek, zaman zaman trafiği tehlikeye düşürdü. Durumu fark eden bazı sürücüler araçlarını yavaşlatarak muhtemel bir kazanın önüne geçerken, diğerleri ise cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Uzun süre yolda koşan hayvanlar, daha sonra yoldan çıkarak yol kenarındaki otluk alana yöneldi ve burada otlamaya başladı. Olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması sevindirirken, vatandaşlar hayvanların sahibine ulaşılması için yetkililere bilgi verdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden

Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.