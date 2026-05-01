Iğdır'daki kanlı kavga davasında 477 yıl ceza

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Abbasgöl köyündeki olayda 6 sanığa 477 yıl hapis verildi, aile 10 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde 13 Temmuz 2022'de meydana gelen silahlı kavga olayına ilişkin dava yeniden görüldü. Olayda Suat Çekim hayatını kaybederken, 7 kişi de silahla yaralandı. Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yeniden yargılama sonucunda 6 sanık hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kişi başı 79 yıl 6 ay olmak üzere toplam 477 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından Çekim ailesi, aynı olay kapsamında 10 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Aile, eksik yargılama yapıldığını ileri sürerek dosyayı Bölge İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını ifade etti. - IĞDIR

