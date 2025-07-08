Iğdır'daki Düğün Töreninde Havai Fişek Faciası Eşiğinden Dönüldü

Iğdır'daki Düğün Töreninde Havai Fişek Faciası Eşiğinden Dönüldü
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Iğdır'da bir düğün sırasında yanlış yerleştirilen havai fişekler, panik yaratırken bazı alanlarda maddi hasara yol açtı.

Iğdır'da bir düğün töreninde yanlış yerleştirilen havai fişekler az kalsın faciayla sonuçlanıyordu.

Iğdır'da bir düğünde gelin damadın dansı sırasında havai fişek gösterisi yapılmak istenildi. Düğün sahiplerinin gösteri amacıyla getirdiği havai fişekler yanlış yerleştirilince, patlamalar gökyüzü yerine yere doğru oldu. Düğün salonun dışına konulan havai fişeklerin ters konulmasıyla birlikte fişekler yerinde patladı. Çevrede bulunan davetliler büyük panik yaşarken, havai fişek parçalarının sıçradığı bazı alanlarda ufak çaplı maddi hasar oluştu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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