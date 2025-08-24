Iğdır'da Yolcu Minibüsü Ev Bahçe Duvarında Asılı Kaldı

Iğdır'da Yolcu Minibüsü Ev Bahçe Duvarında Asılı Kaldı
Olay, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 76 ABF 552 plakalı yolcu minibüsü, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, duvarda askıda kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi. Kullanılamaz hale gelen minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. - IĞDIR

