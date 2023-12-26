Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Yasa Dışı Göç Operasyonu: 5 Afganistan Uyruklu Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Iğdır'da yurda yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ve bunlara organizatörlük yapan iki kişi gözaltına alınırken, iki organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da yurda yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ve bunlara organizatörlük yapan iki kişi gözaltına alınırken, iki organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Iğdır'ın Aralık ilçesi kırsal alanında yurda yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu göçmenlere organizatörlük yapan 2 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Organizatör 2 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz gönderildi. 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise ülkelerine gönderilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hudut Tugay Komutanlığı Afganistan Iğdır Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Cezaevi Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title