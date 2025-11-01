Haberler

Iğdır'da Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı

Iğdır'da narkotik ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen yabancı uyruklu A.İ.'yi takibe aldı. Yapılan aramalarda vücut boşluklarında 140 gram metamfetamin buldu. Şahıs tutuklandı.

Iğdır'da, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, vücut boşluklarında uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu bir şahıs tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan ve şüpheli hareketler sergileyen A.İ. isimli kişiyi takibe aldı. Yapılan detaylı aramalar neticesinde, şahsın vücut boşluklarında uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Radyolojik görüntüleme sonucu, şüphelinin makat bölgesinde dört farklı yabancı cisim olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilerek, çıkarılan cisimlerin içinde toplamda 140 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde taşımak ve ticaretini yapmak suçundan hakkında işlem başlatılan A.İ., Iğdır Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
