Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini vurguladı. - IĞDIR