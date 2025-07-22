Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Şüpheli Tutuklandı

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 15-22 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 kişi tutuklandı. Ayrıca, 7 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini vurguladı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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