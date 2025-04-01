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Iğdır'da Uyuşturucu Madde Kullanımına Yönelik Farkındalık Eğitimleri

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Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2025 Mart ayında gerçekleştirilen etkinliklerle 5 bin 405 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgiler verdi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ekipleri uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları kapsamında Iğdır'daki okullarda eğitim verdi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2025 yılı Mart ayında önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Iğdır genelinde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme toplantıları ile 5 bin 405 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgiler verildi. Bu kapsamda, "Iğdır Halk Eğitim Merkezi Aile Okulu ve Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Kursu" başta olmak üzere, şehirdeki farklı köy ve mahallelerde bulunan 27 okulda eğitimler düzenlendi. Ayrıca, il genelinde gerçekleştirilen 29 etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelinerek, uyuşturucu madde kullanımının zararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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