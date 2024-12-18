Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu

Iğdır'da Üniversite Öğrencilerinden Özel Bireylere Eğlenceli Etkinlik

Iğdır'da Üniversite Öğrencilerinden Özel Bireylere Eğlenceli Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmet öğrencileri, ‘Engellilerle Sosyal Hizmet’ projesi kapsamında Karabağ Özel Eğitim Anaokulu'nda özel bireylerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek onların keyifli zaman geçirmesini sağladı.

Iğdır'da bir araya gelen 5 üniversite öğrencisi özel eğitim anaokuluna giderek özel bireyler ile etkinlik yaparak onların gönüllerince eğlenmesini sağladı.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmet öğrencisi 5 arkadaş 'Engellilerle Sosyal Hizmet' projesi çerçevesinde Iğdır merkezde bulunan Karabağ Özel Eğitim Anaokuluna giderek özel bireyler ile bir araya geldi. Üniversitede öğrenim gören öğrenciler ile özel bireyler çeşitli etkinlik ve aktivite gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte özel bireyler gönüllerince eğlendi.

Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren öğrencilerden Merve Polat, "Burada öğrencilerin ellerini boyadık, elleri rengarenk oldu. Onlarla birlikte çeşitli resimler yaptık. Burada bulunan özel öğrencilerin bizi bu şekilde güzel karşılamaları da bizi mutlu etti" dedi.

Öğrencilerden Eda Yiğit ise öğrencilerin çok eğlendiğini söyleyerek, "Özel öğrencilerden 5-6, 4-3 ve 3-2 yaş grupları var. Onlar için önce el baskısı yaptık. Bu da öğrencilerin büyük ve küçük motor becerilerinin çalıştırılmasını sağladı. Öğrenciler ile dans ettik. Hikaye kitabı okuduk. Hikaye görselinde öğrencileri yönlendirdik. Özel birey öğrenciler oldukları için balonları şişirmediler, balonları biz şişirdik. Daha sonra bu balonları alarak öğrenciler ile dans ettik. Bir tane özel öğrencimiz otizmli çocuğumuz vardı. Onunla göz teması kuramadık. Gelip bana sarıldı. Onunla da iyi anlaştık" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Son hali içler acısı
img

"Ölünce beni kim yıkayacak?" mesajının sırrı çözüldü
img

Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
Ziyech'ten Okan Buruk ve Galatasaray'a ağza alınmayacak sözler
Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çekip yayınladılar
"Çekmeyin" dediği yerini çekip yayınladılar

Son Dakika Haberleri

AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün ve hangi güne denk geliyor? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izleme linki! Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı CANLI HD, şifresiz izle! Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef'te ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? 19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.