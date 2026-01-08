Iğdır'da uluslararası seviyede aranan hükümlü sınır kapısında yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "Aranan Şahısların Yakalanması" çalışmaları kapsamında, hakkında uluslararası seviyede aranma kaydı bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte İş Yerinden Silahla Yağma' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 28 Mart 2013 tarihli müzekkereyle aranan Azerbaycanlı uyruklu S.G., Nahçıvan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Dilucu Sınır Kapısı'nda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Olayla ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi. - IĞDIR