Iğdır'da Trafik Kazası: Sürücü Araçta Sıkıştı

Iğdır'da akşam saatlerinde sanayi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tümay Aydemir Caddesi üzerinde, sanayi bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan betona çarpan araç, çarpışmanın etkisiyle sürücüsü araçta sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü için olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR