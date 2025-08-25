Iğdır'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Iğdır'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Iğdır'ın Emek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Iğdır'ın Emek Mahallesi'nde Karaağaç Kampüsü civarında meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen tır ile motosiklet, kampüs civarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
