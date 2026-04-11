Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

İğdır'ın Karakuyu köyünde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karakuyu köyünde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahların da kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Çatışmada M.Ç., S.Ç., İ.Ç., S.Ç. ve M.Ç. ile E.T., Ahmet Temel ve Mehmet Temel yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel, (48) Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
