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Iğdır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Iğdır'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Mürşitali köyünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İIğdır'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.Olayın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada Şevket B, Azat B, Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı.Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan, silahla ağır yaralanan Şevket B. (67), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince köyde yoğun güvenlik önlemleri alınırken olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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