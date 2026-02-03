Haberler

Jandarma silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Jandarma silah kaçakçılarına göz açtırmıyor
Güncelleme:
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda iki şahsı yakaladı. Operasyonda, bir AK-47, ruhsatsız bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Silah Kaçakçılığı" olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Silah Kaçakçılığı" olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sunucu operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.P. ve L.P. isimli şahıslar yakalandı. 1 adet AK-47 Uzun Namlulu silah 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 64 adet 7.62 mm çapında Kalaşnikof Fişeği ve 51 adet Tabanca Mermisi ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen M.P. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - IĞDIR

