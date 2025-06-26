Iğdır'da Siber Suç Operasyonları: 1 Tutuklama, 2 Adli İşlem

Iğdır'da Siber Suç Operasyonları: 1 Tutuklama, 2 Adli İşlem
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Iğdır'da yapılan iki ayrı siber suç operasyonunda bir kişi nitelikli dolandırıcılıktan tutuklanırken, iki şüpheliye çocuk müstehcenliği nedeniyle adli işlem başlatıldı. Emniyet güçleri, sosyal yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapan bir şahsı yakaladı.

Iğdır'da iki ayrı siber suç operasyonunda 1 şüpheli nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı, 2 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında ilk operasyonda, sosyal yardım adı altında vatandaşlardan banka ve kripto para hesapları toplayarak bu hesapları yönettiği tespit edilen bir şahıs, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İkinci operasyonda ise, çocuklara ait müstehcen içerikleri izlediği ve bulundurduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226/3. maddesi uyarınca "çocuk müstehcenliği" suçundan adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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