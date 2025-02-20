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Iğdır'da Servis Minibüsü Devrildi: 5 Öğrenci Yaralı

Iğdır'da Servis Minibüsü Devrildi: 5 Öğrenci Yaralı
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, öğrencileri okula taşıyan bir servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 5'i öğrenci, toplam 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 5'i öğrenci, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kerimbeyli köyündeki öğrencileri okula götüren Turan Kuas (44) yönetimindeki 76 AAE 939 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 5 öğrenci yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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