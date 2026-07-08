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Iğdır'da selin kapattığı köy yolu açılarak yaralı vatandaşa ulaşıldı

Iğdır'da selin kapattığı köy yolu açılarak yaralı vatandaşa ulaşıldı
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sel ve toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolunda, bir vatandaş büyükbaş hayvanın vurması sonucu yaralandı. Yolun iş makineleriyle açılmasının ardından sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sel ve toprak kayması nedeniyle yolu kapanan köyde bir vatandaş, büyükbaş hayvanın vurması sonucu yaralandı. İş makineleriyle yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya müdahalede bulundu.

Tuzluca ilçesine bağlı Sinekler ve Kandilli köylerinde etkili olan şiddetli yağış, yollarda sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucu kapanan yol kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Büyükbaş hayvanın vurması sonucu yaralanan bir vatandaşa müdahale için bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin de olay yerine güvenli şekilde ulaşabilmesi sağlandı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından sağlık ekipleri yaralı vatandaşa müdahalede bulundu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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