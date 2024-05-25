Iğdır'da Sağanak Yağış Sonrası Sel ve Dolu Felaketi

Iğdır'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış sonrası her yer beyaza bürünürken taşkınlar ve sel meydana geldi.

Iğdır'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün Tuzluca ilçesinde dolu yağışı olarak etkisini gösterdi. Dolu yağışı sonrası ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Dolu ve sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçede geçen derenin debisi yükseldi, dere yatağı taş ve çamurla doldu. Otlakta olan hayvanlar selden son anda kurtarılırken, birçok arı kovanı ise sele kapıldı.

Sel nedeniyle can kaybının olmadığı öğrenilirken maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. - IĞDIR