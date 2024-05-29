Iğdır'da Ruhsatsız İşletmeye İşlem Yapıldı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız ve açıktan alkol sunumu yapan işletmelerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; bir kafeteryaya işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde ruhsatsız ve açıktan alkol sunumu yapan işletmelerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bir ihbarı değerlendiren Asayiş şubesi ekipleri, Topçular Mahallesi Tali Sokak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan kontrollerde işletmenin ruhsatının olmadığı, canlı müzik ruhsatı olmadığı halde canlı müzik yapıldığı ve müşterilere alkol sunumu yapıldığını tespit etti. Ekipler iş yeri ile ilgili tutanak tutarak durumu ilgili kurumlara işlem yapılması için bildirdi. - IĞDIR