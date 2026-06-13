Iğdır Valiliği darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

Iğdır'da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddia edilen görüntüler ile ilgili Iğdır Valiliği soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "12.06.2026 tarihinde bazı haber sitelerinde, ilimizde meydana geldiği belirtilerek "İki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği" iddiasıyla görüntüler yayınlanmıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı