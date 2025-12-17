Haberler

Iğdır-Halfeli yolunda otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı

Iğdır-Halfeli yolunda otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı
Iğdır-Halfeli yolunda meydana gelen kazada otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan olmadı ve trafik kısa sürede normale döndü.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır-Halfeli beldesi arasındaki yolda sürücüsü öğrenilemeyen 55 YD 077 plakalı kamyonet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR

