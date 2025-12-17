Iğdır- Halfeli yolunda otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır-Halfeli beldesi arasındaki yolda sürücüsü öğrenilemeyen 55 YD 077 plakalı kamyonet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - IĞDIR