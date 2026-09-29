Iğdır'da nitelikli hırsızlıktan 11 yıl 3 gün hapis cezası bulunan M.D. yakalandı

Iğdır'da nitelikli hırsızlıktan 11 yıl 3 gün hapis cezası bulunan M.D. yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli hırsızlık suçundan 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D.'yi yakaladı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu, nitelikli hırsızlık suçundan 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. yakalandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Iğdır'da "nitelikli hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı