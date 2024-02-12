Iğdır'da mezbahada çalışan işçi kolunu makineye kaptırdı
Iğdır'da mezbahada çalışan Yaşar Çakmak, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye sağ kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan Çakmak Erzurum'a sevk edildi.
Iğdır'da, mezbahada çalışan Yaşar Çakmak (44), sağ kolunu makineye kaptırdı, ağır yaralanan Çakmak Erzurum'a sevk edildi.
Iğdır Söğütlü Mahallesi'ndeki hayvan pazarında bulunan mezbahada çalışan Yaşar Çakmak, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu kaptırdı. İhbar üzerine mezbahaya giden itfaiye ekibi, Çakmak'ın kolunu sıkıştığı yerden çıkardı. Çakmak, hazır bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Çakmak, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. - IĞDIR