Haberler

Iğdır'da kuyumcu hırsızlığı: 2 kilo altın ele geçirildi

Iğdır'da kuyumcu hırsızlığı: 2 kilo altın ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da bir kuyumcudan altın ve nakit para çaldıkları iddia edilen 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ve 190 bin TL ele geçirildi.

Iğdır'da bir kuyumcudan altın ve nakit para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin TL ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Habip Temirak'a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayın şüphelileri olduğu belirlenen B.Ö., M.B. ve İ.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını bozdurarak araç satın aldıkları tespit edilirken, söz konusu araca da el konuldu. Araçta ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi