Iğdır'da kuyumcu hırsızlığı: 2 kilo altın ele geçirildi

Iğdır'da bir kuyumcudan altın ve nakit para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin TL ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Habip Temirak'a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayın şüphelileri olduğu belirlenen B.Ö., M.B. ve İ.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını bozdurarak araç satın aldıkları tespit edilirken, söz konusu araca da el konuldu. Araçta ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 770 gram altın ile 190 bin lira bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - IĞDIR