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Iğdır'da Kurşunlama Olayında İki Şahıs Yakalandı

Iğdır'da Kurşunlama Olayında İki Şahıs Yakalandı
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Iğdır'da meydana gelen kurşunlama olayına karışan iki şahıs, Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda yakalanarak tutuklandı.

Iğdır'da galericiler sitesinde kurşunlama olayına karışan 2 şahıs yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, Iğdır'da meydana gelen silahla kurşunlama olayıyla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırı ile ilgili titiz saha ile kamera çalışmaları yapan ekipler şüphelilere ulaştı. Olayla ilgili olarak, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar sonucunda şüpheli M.K., Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Diğer şüpheli M.S.Y., Sakarya'nın Hendek ilçesinde tespit edilerek, Sakarya Jandarma ekiplerine teslim edildi. Her iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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