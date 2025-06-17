Iğdır'da Kozmetik Mağazasında Hırsızlık Şüphesi Kavga Çıkardı

Iğdır'da bir kozmetik mağazasında hırsızlık şüphesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kozmetik mağazasında, iddiaya göre mağaza çalışanları, bir kadının hırsızlık yaptığını fark ederek çantasını kontrol etmek istedi. Kadın, çantasının kontrol edilmesine izin vermeyince mağaza çalışanları ve kadın arasında tartışma başladı.

Tartışma, mağaza dışına taşarak kavgaya dönüştü. Mağaza çalışanları ile kadın arasındaki sözlü atışmalar, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırarak olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı. Mağaza çalışanları ve kadın, birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirterek polis merkezine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - IĞDIR