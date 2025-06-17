Iğdır'da Kozmetik Mağazasında Hırsızlık Şüphesi Kavga Çıkardı

Iğdır'da Kozmetik Mağazasında Hırsızlık Şüphesi Kavga Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da bir kozmetik mağazasında hırsızlık şüphesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilerek taraflar arasında gerekli incelemeler başlatıldı.

Iğdır'da bir kozmetik mağazasında hırsızlık şüphesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kozmetik mağazasında, iddiaya göre mağaza çalışanları, bir kadının hırsızlık yaptığını fark ederek çantasını kontrol etmek istedi. Kadın, çantasının kontrol edilmesine izin vermeyince mağaza çalışanları ve kadın arasında tartışma başladı.

Tartışma, mağaza dışına taşarak kavgaya dönüştü. Mağaza çalışanları ile kadın arasındaki sözlü atışmalar, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırarak olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı. Mağaza çalışanları ve kadın, birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirterek polis merkezine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hürmüz Boğazı'nın girişinde iki ham petrol tankeri çarpıştı

İsrail-İran savaşıyla tüm dünyanın gözünü çevirdiği yerde büyük kaza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu

Transfer bitti! Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.