Iğdır'da kurtlar yerleşim yerlerine indi

Iğdır'ın Melekli beldesi ve Hakveyis köyü civarında kurtların görüntülenmesi, yaban hayvanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yerleşim alanlarına inmesinden kaynaklanıyor. Bu durum, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Iğdır'ın Melekli beldesi ile Hakveyis köyü kırsalında kurtlar görüntülendi. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda görülen kurtlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son yılların en sert kışının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Iğdır'da, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanmaları nedeniyle yerleşim alanlarına iniyor. Iğdır'ın Melekli beldesi ile Hakveyis köyü kırsalında kurtlar görüntülendi. Görüntülenen kurtların aynı hayvanlar olup olmadığı bilinmezken, bölgede son haftalarda benzer ihbarların arttığı öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda da Iğdır'ın farklı köylerinde kurtların görüldüğü bildirilmişti. Kurtların kırsal bölgelerde görülmesi, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. - IĞDIR

