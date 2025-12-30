Iğdır'da aç kalan 3 vaşak köye indi

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan 3 vaşak, köye indi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 3 vaşak, Tuzluca ilçesine bağlı Aşağı Aktaş köyüne indi. Köy çevresinde bir süre dolaşan vaşaklar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların karla kaplı alanlarda besin aradığı anlar yer aldı. Köylülerin hayret dolu bakışları arasında köye kadar inen vaşaklar, kısa süre sonra yeniden dağlık alana doğru gözden kayboldu. - IĞDIR