Iğdır'da aç kalan 3 vaşak köye indi

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı, yiyecek bulmakta zorlanan 3 vaşakın Tuzluca ilçesindeki Aşağı Aktaş köyüne inmesine neden oldu. Vaşakların yiyecek arayışları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 3 vaşak, Tuzluca ilçesine bağlı Aşağı Aktaş köyüne indi. Köy çevresinde bir süre dolaşan vaşaklar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların karla kaplı alanlarda besin aradığı anlar yer aldı. Köylülerin hayret dolu bakışları arasında köye kadar inen vaşaklar, kısa süre sonra yeniden dağlık alana doğru gözden kayboldu. - IĞDIR

