Iğdır'da Kaçak Sigara ve Uyuşturucuya Yönelik Şok Uygulama

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık şok uygulamada kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bir hafta boyunca gerçekleştirdiği şok uygulamalar ve aramalar sonucunda çok sayıda kaçak ürün ve suç unsurunu ele geçirdi. Yapılan denetimlerde; 849 paket kaçak sigara, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet bıçak, esrar ve metamfetamin başta olmak üzere çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile kullanım aparatları ele geçirildi. - IĞDIR