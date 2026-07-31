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Iğdır’da "işe yerleştirme" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: 1 tutuklama

Iğdır’da 'işe yerleştirme' vaadiyle dolandırıcılık iddiası: 1 tutuklama
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Iğdır’da, kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle vatandaşları dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Iğdır'da, kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle vatandaşları dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde M.M.G. isimli şüphelinin, görüştüğü kişilere devlet bürokrasisinde etkili isimlerle bağlantısı bulunduğunu öne sürerek kamu kurumlarında işe alım konusunda yardımcı olabileceği vaadinde bulunduğu tespit edildi. Bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldığı belirlenen şüphelinin, yaklaşık 1 milyon 800 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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