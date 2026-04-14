Iğdır'da 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 9 şüpheli tutuklandı

Iğdır'da 11 Nisan'da merkeze bağlı Karakuyu köyünde iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında "Kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden S.Ç., E.Ç., C.Ç., M.Ç., V.Ç., A.Ç., E.T., S.Ç. ve E.T. olmak üzere 9 kişi hakkında Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildi. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı