Iğdır'da Husumetli İki Grup Arasında Meydan Muharebesi Gibi Kavga

Iğdır Halfeli Caddesi üzerinde önceden aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler, sopalar, taşlar havada uçuştu. Birçok kişi yaralandı ve çok sayıda araç zarar gördü. Polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Iğdır'da önceden aralarında husumet olan iki grup arasında meydan muharebesini aratmayan kavga çıktı; sandalyeler, sopalar, taşlar havada uçuştu. Kavgada birçok kişi yaralandı.

Kavga, Iğdır Halfeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet olan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar ellerine geçirdikleri sandalyeler, sopalar, taşlar ile birbirine saldırdı. Taraflar birbirlerine acımasızca vururken taraflardan birinin işlettiği yolcu servisine de taşlar ve sopalar ile saldırdılar. O esnada araç içinde olan kadın ve çocuklar bağırarak kaçıştılar. Olayı duyan tarafların akrabaları araçları olay yerine gelirken araçtan inen biri ise bir sandalyeyi karşı tarafa atarak aracı ile olay yerinden uzaklaştı. Olayda yolcu minibüsü de taşlandı. Birçok kişinin yaralandığı kavgada çok sayıda araçta zarar gördü. Polisin olay yerine gelmesi ile taraflar olay yerinden uzaklaşırken kavga ile ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR