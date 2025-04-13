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Iğdır'da Husumetli İki Grup Arasında Kavga

Iğdır'da Husumetli İki Grup Arasında Kavga
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Iğdır'ın Halfeli beldesinde, aralarında daha önce husumet bulunan iki grubun karşılaşması sonucu taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

Iğdır'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki grubun köy içinde karşılaşması ile başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde Halfeli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup Halfeli beldesinde karşı karşıya geldi. İki grup arasında sözlü başlayan tartışma birden kavgaya dönüştü. İki taraf ellerinde sopalarla birbirlerine saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar. Kavgada 4 kişi yaralanırken kavga anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Güvenlik güçleri köyde önlem aldı. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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