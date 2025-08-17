Iğdır'da Güvenlik Güçlerinden Umuma Açık İşletmelere Denetim

Iğdır'da güvenlik güçleri, kamu düzeninin sağlanması amacıyla umuma açık işletmelere yönelik uygulama gerçekleştirdi. 262 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 25 işletme kontrol edildi ve ruhsatsız faaliyet gösteren 14 işletmeye tutanak tutuldu.

Iğdır'da genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla güvenlik güçleri tarafından "Umuma Açık İşletmelere Yönelik Uygulama" gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler kapsamında toplam 262 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 25 işletme kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 14 işletme hakkında ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutanak tanzim edildi. Ayrıca, 1 şahsa yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli tebligat işlemleri uygulandı. Uygulama sırasında kaldırım işgali yapan işletmeler de denetlendi. Kaldırımı işgal eden iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar yapılmış, kaldırımlar vatandaşların rahatça kullanabileceği şekilde yeniden düzenlendi. Denetimlerin kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin temin edilmesi amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
