Iğdır'da 11 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik Aralık ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör oldukları belirlenen C.O., G.T., M.T., H.M.O. ve İ.H. isimli 5 şüpheli yakalanırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Düzensiz göçmenler hakkında gerekli idari işlemler başlatılırken, gözaltına alınan 5 organizatör işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı