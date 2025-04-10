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Iğdır'da Fırtına Nedeniyle Ağaç Devrildi, Sürücü Yaralandı

Iğdır'da Fırtına Nedeniyle Ağaç Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Iğdır'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, sürücüyü yaraladı. Olayda son anda kurtulan sürücü, fırtına nedeniyle meydana gelen kazanın ayrıntılarını anlattı.

Iğdır'da seyir halindeki otomobilin üzerine fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi. Olayda sürücü yaralandı.

Iğdır'da etkili olan fırtına kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Ali Safa Yaltı'nın kullandığı 76 AN 349 plakalı otomobil İlham Aliyev Caddesi'nde seyir halindeyken üzerine refüjdeki ağaç devrildi. Sürücü, otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlarca çıkarılan sürücü, ayakta tedavi edildi. Sürücü Ali Safa Yaltı, "Hızım 20-30 kilometreydi zaten trafik vardı. Birden ağaç üzerime devrildi ilerlemek için gaza bastım. O esnada ağaç aracın üzerine düştü. Bu kadar büyük bir ağacın refüjde ne işi var" dedi. Ağacın kapattığı yolda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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