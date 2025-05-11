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Iğdır'da Elektrikli Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Iğdır'da Elektrikli Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, elektrikli motosiklet sürücüsü İbrahim Safa, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İskender Iğdır Caddesi Karakuyu yolu kesişiminde Bedrettin G. idaresindeki 76 ABA 767 plakalı otomobil, seyir halinde olan İbrahim Safa yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Safa, sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü İbrahim Sefa hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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