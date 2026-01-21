Haberler

Iğdır'da düğün salonu olarak kullanılan halı saha çöktü

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun kar yağışının ardından düğün salonu olarak kullanılan halı saha çöktü. Olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde düğün salonu olarak kullanılan halı saha, günlerdir etkili olan kar yağışının ardından çöktü. Olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Tuzluca ilçesinde yaklaşık bir yıldır düğün salonu olarak kullanılan halı saha, günlerdir süren yoğun kar yağışının ardından çöktü. Olay meydana geldiği sırada halı sahada kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çökme sonrası yapıda hasar oluştu. - IĞDIR

