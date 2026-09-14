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Iğdır’da dubleks dairede çıkan yangında 18 kişi dumandan etkilendi

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Iğdır’da bir apartmanın 4. katındaki dubleks dairede çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen biri çocuk 18 kişi, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.

Iğdır'da bir apartmanın 4. katındaki dubleks dairede çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen biri çocuk 18 kişi, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Topçular Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki İbrahim Topal'a ait dubleks dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevler nedeniyle bina dumanla kaplandı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çevresindeki yoğun yapılaşma ve ulaşımı engelleyen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede güçlük yaşarken, ekipler çevredeki bir binanın 2. katından 4. kattaki yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yoğun dumandan etkilenen biri çocuk 18 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.

Yangının mikro dalga fırının aşırı ısınarak patlaması sonucu çıktığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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