Kayserispor 4 golle liderliğe oturdu

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 4-0 kazandı.

KAYSERİSPOR FARKA KOŞTU

Ev sahibi ekibi Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 83. dakikada Taulant Seferi, 34 ve 44. dakikada Daniel Moreno kaydetti.

SARI-KIRMIZILILAR LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 16 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Konuk ekip İstanbulspor ise 7 maç sonunda 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor, Mardin deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Manisa FK'ya konuk olacak.