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Iğdır'da çimento yüklü tır bariyerlere çarpıp devrildi, sürücü yaralandı

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Iğdır'da çimento yüklü tır bariyerlere çarpıp devrildi, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da çimento yüklü tır bariyerlere çarpıp devrildi, sürücü yaralandı
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Iğdır'da Doğubayazıt-Iğdır karayolunda otogar mevkisinde çimento yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı; inceleme başlatıldı.

Iğdır'da Doğubayazıt-Iğdır karayolunda çimento yüklü tırın bariyerlere çarparak devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Iğdır'da Doğubayazıt istikametinden kent merkezine doğru seyir halinde olan çimento yüklü tır, otogar mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araçta bulunan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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