Iğdır'da arkadaşının elindeki silahın patlaması sonucu ölen çocuk toprağa verildi

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde arkadaşının elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berat Irmak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Koçkıran köyünde dün arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, 12 yaşındaki H.A.'nın evden getirdiği silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Berat Irmak, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Irmak'ın cenazesi, bugün Koçkıran köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine aile yakınları, köy sakinleri ve çok sayıda kişi katılırken, gözyaşları sel oldu. Acılı aile taziyeleri kabul etti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, silahın sahibi olduğu belirtilen H.A.'nın babası E.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Köyde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı