Iğdır'da 74 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi'nde, yakınları tarafından bir süredir haber alınamayan 74 yaşındaki Mustafa Akdağ, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da yakınların bir süredir haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Bağlar Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan Oğuzhan Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki Mustafa Akdağ'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, eve girdiklerinde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Akdağ'ın ölüm nedeni, adli tıp incelemesinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
