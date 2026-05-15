Iğdır'da uyuşturucu hükümlüsü kaçarken yakalandı
Iğdır'da uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Iğdır'da hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin (30), Vali Yolu caddesi üzerinde bulunduğu bilgi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıs, kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerce etkisiz hale getirilerek yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - IĞDIR