Iğdır'da 13 şehit polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüse yapılan saldırı sonucu şehit olan 13 polis için Mevlid-i Şerif ve Kur'an'ı Kerim okutuldu.

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüse yapılan saldırı sonucu şehit olan 13 polis için Mevlid-i Şerif ve Kur'an'ı Kerim okutuldu.

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüse yapılan saldırı sonucu şehit olan 13 polis için Iğdır Ulu Cami'de Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için mevlit okutulup dualar edildi. Cuma namazı sonrası şehitler için vatandaşlara helva dağıtıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüs ile koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polis şehit olmuştu. - IĞDIR