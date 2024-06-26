İETT otobüsü 4 aracı biçti!

Kağıthane'de yokuş yukarı çıktığı esnada şoförün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüsü, park halindeki 4 araca çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, araçların kullanılamaz hale geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İDDİALARA GÖRE ŞOFÖR UYUDU

Kaza, dün saat 06.20 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü Nizamettin E., yokuş yukarıya çıktığı esnada direksiyon başında uyudu. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi. Kazada 4 araç hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ŞOFÖR'ÜN İFADESİ ALINDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Nizamettin E.'nin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis tutanak tutarken, otobüs ve araçlar olay yerinden götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.