Esenler'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı

İstanbul'un Esenler ilçesinde, bir İETT otobüsü park halindeki iki otomobile çarparak maddi hasara neden oldu. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde, İETT otobüsü park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, önceki gün saat 12.30 sıralarında Esenler ilçesi Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E., yönetimindeki İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan iki otomobile çarptı. Çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, İETT otobüsünün seyir halindeyken park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durduğu anlar yer alıyor. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

